Adriana Paz sufre dolor de cabeza con su serie

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A Adriana Paz, mexicana nominada el miércoles al Goya español como Actriz revelación, su nuevo personaje en la llamada Madre Patria le ha traído dolores de cabeza.



Lo dice vía telefónica desde Madrid, ciudad en la que desde hace un mes graba la serie Vis a vis, interpretando a una gobernanta de celadores, como se le conoce en el país europeo.



“No había tenido un personaje de esta envergadura y no me refiero sólo a la frecuencia que puede salir (en pantalla), sino por el tipo de personaje difícil”, señala.



“Me ha dado dolores de cabeza literal por estar en una secuencia intensa, además con la precisión técnica que se tiene en la serie y que mantiene tensión todo el tiempo”, establece.



Adriana ha sido ganadora de tres premios Ariel consecutivos, premio máximo que otorga el cine nacional, por su labor en los dramas La tirisia, La caridad e Hilda.



En Vis a vis, cuya nueva temporada está apoyada por la trasnacional Fox, participan entre otros Maggie Civantos (Las chicas del cable), Inma Cuevas (Gran hotel) y Berta Vázquez (Palmeras en la nieve).



“Mi personaje es de una mexicana dura, que tiene unas formas de solucionar no tan correctas; el día que la presentaron (a medios) dijeron era una mujer que dirige con mano de hierro, es dura, pero sabe lo que hace”, indica.



“No tiene que ver con vestuario o maquillaje, todo es muy natural, son más bien las relaciones que se crean entre personajes y el tono lo que hace que se vea así”, agrega.



Vis a vis terminará grabaciones en marzo, por lo cual podrá asistir a la ceremonia del Goya, a realizarse en la capital española el 3 de febrero.



Así se enteró. Paz contenderá por el Goya gracias a su papel de El autor, cinta ibérica donde junto con el mexicano Tenoch Huerta (Días de gracia), interpreta a una pareja espiada por un hombre (Javier Gutiérrez), quien desea escribir su mejor obra, basándose en ellos.



Estaba en la fila del taxi cuando se enteró de su nominación.



“¿De verdad estoy?, ¿de verdad?”, preguntaba a sus acompañantes, saliendo de la estación Atocha, en Madrid, donde radica.



“Estoy feliz, muy feliz, cuando me avisaron estaba haciendo fila con mucha gente, fue un momento revuelto, pero feliz”, ríe.



El autor acaba de estrenarse en salas españolas y, en México, fue vista en el reciente Festival Internacional de Cine de Morelia.



En la categoría de Actriz Revelación se encuentra con Bruna Cusí (Estiu 1993), Itziar Castro (Pieles) y Sandra Escacena (Verónica).