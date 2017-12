CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A través de la película Olé: El Viaje de Ferdinand, es que los actores Mariana Treviño y Daniel Sosa buscan crear conciencia sobre la tauromaquia y el bullying. Ambos prestan sus voces en la cinta animada la cual llegara a las salas de cine este viernes.



En conferencia de prensa, los artistas expresaron que decidieron participar en este proyecto debido al mensaje que trae consigo. "A los niños les diría que confíen en ustedes, hoy en día los niños ya están muy despiertos y saben más cosas que antes, la educación avanzó muy raro entonces yo creo que el mensaje es que si tú quieres creer en algo confía en ti, sé empático con los demás y perdona, porque de eso se trata el amor", dijo Sosa.



Treviño añadió: "Exactamente. Que no te dejes romper por esas cosas, que son transitorias y luego vas encontrando gente que es más afín a ti y vas generando estos vínculos y que todo pasa en la vida. Sin confías en ti, esas cosas desaparecen".



Los actores detallaron que la cinta lleva distintos mensajes pero que el hacer conciencia sobre las corridas de toros es uno de ellos.



"Claro que estoy interesado en ayudar fundaciones pro animales y sobre todo contra la tauromaquia porque es algo que se me hacer súper estúpido, súper retrógrado, es seguir votando por el PRI básicamente, es igual de pendejo", dijo el standupero.



"La película habla de eso, de ese ritual de los toros que siempre estuvo tan normalizado y es respetable el punto de vista de cada quien pero que se haga una película como Ferdinand es muy importante para que se haga conciencia de eso y la película lo muestra abiertamente", acotó Treviño, quien no negó que en el pasado asistió en su natal Monterrey a corridas de toros pero más por el lado social que por la actividad misma.



Sobre por qué la gente vería esta en lugar de otras películas, Sosa bromeó: "¿Ya vieron Coco? No la vayan a ver con la niña que les gusta porque luego uno termina llorando. Olé no es una historia nada más triste porque si ni de querer vender algo o un producto vacío. Justo es la diferencia, Coco tenemos una historia donde nos ponen las tradiciones mexicanas pero si analizamos un poquito más la película básicamente le estamos diciendo a todo el planeta tierra que las familias mexicanas no dejamos seguir a nuestros hijos los sueños.



Fíjate que tan mal la pasó Miguel que se tuvo que ir a otro mundo a pedir permiso de tocar música. Olé tiene un mensaje muy dentro del corazón, creo que es un guión muy pensado para educar a las personas emocionalmente y para crear conciencia", expresó.