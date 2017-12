René Franco dice adiós a Televisa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

René Franco está a punto de terminar su exclusividad con Televisa, lo que implica el término de su late night ¡Es de noche y ya llegué!, pero no el fin de su trabajo. El proyecto que trae entre manos es un formato equiparable al de Conan O’Brien o Jimmy Fallon, pero con un mexicano y bilingüe.



En entrevista, el conductor y productor compartió que la idea se ha ido gestando desde hace cinco años cuando se acercó a la generación del stand up y Sofía Niño de Rivera le recomendó ir a Nueva York a tomar un curso en el American Comedy Institute con Stephen Roseneld (mentor de standuperos como Sofía, Roberto Flores y Maca Carriedo).



“A Stephen le interesó mucho que yo hiciera un late night con el formato de monólogo, comedia, entrevista y con un número musical al final que pudiera entrevistar en inglés y en español. Comenzamos a desarrollar la idea del formato en Estados Unidos, después se sumó al equipo Chris Mazzilli que es del Gotham Comedy Club, el club más importante de comedia de Nueva York.



“La idea es hacer un show que pudieran ver tanto los estadounidenses como los mexicanos, inmigrantes y todo el mundo, después que fue electo Trump me dijeron que teníamos que hacerlo porque ellos opinan que un conductor del nivel y que trabaje al estilo Conan O’Brien pero mexicano sería muy importante ahorita”.



Con Televisa se dijo agradecido porque fue donde desarrolló por 12 años el primer late night. Recordó incluso que hace muchos años le propuso el mismo formato a Univisión y le dijeron que no iba a funcionar, pero lo hizo.



“El cierre de mi contrato con Televisa es el cierre de Franco Comunicaciones. Acabo de crear La siguiente ventanilla con Rodrigo Levinson, mi productor, es una nueva casa productora. Necesitamos evolucionar todos”.



Recalcó también la crítica que se hace a las empresas productoras mexicanas.



“Los gringos nos están pegando. Netflix no genera empleos en México. Televisa y Azteca sí”.



Franco continúa con su show de radio, un musical y una película de un libro de Amanda Escalante.