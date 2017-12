Will Smith abre Instagram y bate récord

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El actor Will Smith se dejó seducir por las redes sociales y tras abrir su cuenta en Instagram y de estrenarla durante el programa de Ellen DeGeneres, consiguió un resultado avasallador.En menos de 12 horas, el protagonista de "Hombres de negro" y "Bright" tenía 350 mil seguidores y en dos días ya cuenta con más de dos millones de fans.Will Smith suma once publicaciones entre fotos y videos.Ha compartido imágenes de cuando era bebé, además de fotografías de su paso por exitosas producciones en cine y televisión.En el set de Ellen DeGeneres, el actor se tomó su primer selfie en televisión para luego compartirlo en Instagram.La fotografía cuenta actualmente con más de 200 mil me gusta. También revivió al Príncipe del Rap después de que la conductora de TV lo invitara a participar de un sketch.Recientemente, Will Smith se lució en la premiere de "Bright", filme donde interpreta al policía Ward.Fuente: ElComercio-Perú /GDA