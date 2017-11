Malcolm Young: La mente detrás de AC/DC

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Malcolm Young nació el 6 de enero de 1953 en Glasgow, Escocia, aunque siendo niño se mudó a Sidney, Australia. A los 20 años formó junto a su hermano Angus formó la banda de hard rock AC/ DC en 1973, tras pasar por otras agrupaciones.



La idea de formar AC/DC fue de Malcolm, quien tocaba la guitarra al igual que Angus, también fue compositor y productor discográfico de la banda australiana.



Malcolm componía la mayoría de las letras de la banda y será recordado por los riffs de las guitarras. El quinteto quedó listo con la llegada del baterista Phil Rudd, el bajista Mark Evans y el cantante Bon Scott.



En 1975, AC/DC presentó High Voltage y T.N.T., en 1976, con la disquera australiana Albert Records. Llegaron a Reino Unido en 1976 durante el auge del punk, ya con dos grabaciones en el estudio.



High Voltage salió nuevamente en 1976 pero con Atlantic, que se convirtió en su sello por muchos años. Ya en terreno inglés presentaron Dirty Deed Done Dirt Cheap (1976), Let there be rock (1977) y Powerage (1978).



Angus solía llevarse el show sobre el escenario, Malcolm era reconocido por ser el creador de los riffs característicos de la banda.



Fue en 1979 cuando lanzaron con Epic Recors el álbum que los llevaría a ser conocidos mundialmente: Highway to Hell. A comienzos de 1980, el vocalista Bon Scott muere intoxicado por el alcohol.



Fue entonces cuando se les unió Brian Johnson y ya con él como vocalista ,y de la mano de Atlantic Records, lanzaron Back in Black, que se convertiría en su séptimo disco. El crecimiento de la banda continuó, con giras mundiales y más álbumes.



En 1988, tras reconocer que tenía una adicción al alcohol, Malcolm se retiró momentáneamente de AC/DC, siendo reemplazado por su sobrino Stevie.



Entró, junto con el resto de AC/DC, al Salón de la Fama del Rock en 2003.



En abril de 2014 se anunció un nuevo receso de Malcolm en la banda, debido a problemas de salud. Aunque no fue sino meses después que la familia hizo público que padecía demencia y la banda confirmó su salida definitiva, ya que Malcolm tenía problemas para recordar las canciones.



La banda tiene 17 álbumes. El último, Rock or Bust, de Columbia, salió en 2014.



Le sobreviven su esposa O'Linda, sus hijos Cara y Ross, su yerno Josh, tres nietos así como una hermana y un hermano.

Su familia informó que falleció en "tranquilamente rodeado de sus seres queridos".