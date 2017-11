Recrean mundo de Tim Burton

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Faltan prácticamente dos semanas para que la exposición El mundo de Tim Burton se inaugure en el Museo Franz Mayer pero aún no hay ninguna pieza colocada en sus salas y algunas incluso vienen en camino, pero la curadora Jenny He aseguró que van en tiempo y forma para estar listos el 6 de diciembre.



“Tenemos la instalación la siguiente semana y ya estamos muy emocionados”, dijo He.



Sin embargo, quien está sintiendo la presión del tiempo es Diego González, director general de la exposición en México.



“Estamos corriendo, es mucha información la que estamos obteniendo de él. Ahorita está grabando Dumbo entonces las respuestas eran un poco lentas para cosas como el color de la pared, cómo iban las obras, en fin, hay mucho trabajo detrás”.



El líder de este equipo que hizo posible que la exposición llegara a nuestro país comentó que a simple vista el trabajo para montar la muestra pareciera no ser tanto, pero hay muchas cosas técnicas que hay que cumplir para proteger la obra, para que se cumpla el discurso museográfico, entre otras cosas pero, sobre todo, que el artista está vivo y se involucra en cada detalle.



“Desde crear las esculturas que va a haber en el jardín hasta el mínimo detalle de color, él se involucra, entonces ha sido bastante especial trabajar con Tim Burton”.



Aunque la obra viene de ser exhibida en Londres, no será montada igual aquí, porque Burton ha permitido que muchos artistas mexicanos se involucren y propongan cosas nuevas, comenzando con las 20 piezas que se están preparando para que sean intervenidas por grafiteros, artesanos huicholes y hasta algunos artistas, obras que tal vez sean colocadas sobre Reforma después de la exposición, explicó el organizador.



“Para esta exhibición hicimos cosas especiales, instalaciones específicas para este recinto. A diferencia de otros países en los que se ha presentado la exposición, en México tenemos una muestra más completa, pues incluye piezas de sus últimos trabajos, Big Eyes y Mrx Peregrim y the peculiar children”, declaró la curadora.



Diego señaló que Tim Burton inaugurará la exposición el 5 de diciembre, un día antes de que se abra al público, y después permanecerá en el país para realizar diversas actividades.