Ángeles Azules parten plaza en el Auditorio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los Ángeles Azules pusieron el ritmo en el Auditorio Nacional la noche del jueves y anunciaron que tendrán una fecha más en dicho recinto el próximo 25 de enero, gracias al éxito que ha tenido su gira De plaza en plaza.



Faltaban 15 minutos para las 21:00 horas cuando “Entrega de amor” comenzó a sonar; el público de inmediato reaccionó con aplausos y gritos pero no se levantaron de su lugar.



“La cumbia picosa” era su cuarto tema y la gente aún no se atrevía a levantarse de sus asientos a bailar. “Están muy tristes el día de hoy, trajeron a sus esposas seguramente”, bromeó el líder de la agrupación al ver a la gente en su lugar.



Pero como toda la experiencia que tiene en los escenarios, Elías comenzó a animar al público con una dinámica que hizo que muchas chicas se levantaran para participar, cuando invitó a tres a bailar con ellos en el escenario la canción “Toma que toma”.



Como sin fuera un acto de magia, todos se pusieron a bailar de inmediato cuando la parte sinfónica comenzó con “El listón de tu pelo”, a la cual le siguieron “20 rosas”, “Cómo te voy a olvidar”, “La cumbia del acordeón”, “Mi niña mujer”, entre otros.



Las sorpresas de la noche comenzaron con la presencia de Yahir en el escenario, quien a ritmo de “Entrega de amor” bailó al lado de los anfitriones, con tan buena aceptación que tuvo que repetir el tema.



Lo mismo pasó con Ana Torroja y María León, las siguientes invitadas. “Ya echaba de menos a mis ángeles, hay que tocar más seguido”, expresó Torroja antes de cantar “Ay amor”.



A Torroja también le pidieron que repitiera la dosis.



También llegó el turno de María León, que terminó por ponerle más sabor a la noche con el tema “Mis sentimientos”, con el cual no sólo los espectadores bailaron, también el coro y la orquesta que esa noche acompañaron a Los Ángeles Azules, a quienes les faltó el detalle de darles parte del crédito por lo bien que sonaron los arreglos esa noche.



Eran cerca de las 23:00 horas cuando “17 años” y “Entrega de amor” sonaron en el foro, como un último regalo antes de terminar la función.