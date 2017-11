La única vez que el cine juntó a Pedro Infante y a Jorge Negrete

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

“¡El acontecimiento del cine mexicano! ¡Increíble pero cierto! ¡Por primera vez juntos Jorge Negrete y Pedro Infante! ¡La comedia más divertida, del año, ría y goce usted con los pleitos y los amores de estos Dos Tipos de Cuidado!”, así se anunciaba en las paginas de El Universal la mítica película que reunía a las do figuras, era noviembre de 1953.



La comedia ranchera que se estrenó en los Cines Mariscala cuenta la historia de dos amigos, Pedro Malo y Jorge Bueno, quienes comparten el gusto por las mujeres pero que se ven pausada su amistad por azares del destino, mismo que los vuelve a juntar tras ser revelado un secreto que tiene que ver con Rosario, la mujer de la que está enamorado Jorge pero que se casa con Pedro.



Más allá de la pícara historia, que fue pensada para ellos y que se llevó dos años en su elaboración, el revuelo en torno a la película fue porque dos grandes del cine, estarían juntos por primera (y única) vez.



Una de las escenas memorables, es la serenata simultánea, cuando los dos cantan “Ojos tapatíos”, para esa escena se usó por primera vez en nuestro cine la pantalla dividida.



Aunque siempre se ha hablado de una supuesta rivalidad entre ellos, lo cierto es que, según el testimonio de Ismael Rodríguez, Pedro admiraba mucho a Jorge, y durante la filmación de la película hubo una buena relación entre ellos que incluyó hasta bromas que le hicieron a él mismo, sin embargo, como dos estrellas de la época que eran, había una “sana rivalidad”.



“Pedro nunca pudo hablarle de tú a Jorge, le decía 'don Jorge' …. cuando se grabó la película, Pedro andaba haciendo sus travesuras, y poco a poco pervirtió a Jorge”, recordó Rodríguez.



Esperón recuerda que el tránsito en la calle República de Cuba se paraba y había que sacar al público por la calle de Donceles: “Fue la única ocasión en que trabajaron juntos en un teatro y a mi me tocó dirigirlos”.



En aquella ocasión a Esperón se le ocurrió un tema musical en el que alternara Jorge y Pedro, era una canción dedicada a la Virgen de Guadalupe, les había advertido que se aprendieran la letra de memoria, sin embargo, esto no ocurrió y frente al público, Jorge y Pedro terminaron leyéndola de una hoja de papel, lo que les valió una rechifla de los asistentes.



Este episodio enojó mucho a Esperón, quien evidentemente los regañó al terminar la función: “Ustedes son un par de descarados, si continúan con sus patrañas y sus pantomimas infantiles se quedan solos y a ver quién dirige la orquesta”.



En la mítica cinta también actuaron Carmelita González como "Chayito", el amor de Jorge, y Yolanda Varela como María, la enamorada de Pedro.



La esencia del filme podría resumirse en este diálogo entre Pedro y Jorge:



-Hay novedades, de nada nos va a servir el día de campo que ellas ya hicieron su pacto

-¿Pacto pa' qué?

-Pues pa'no hacernos caso, ya se las olieron que nos les vamos a declarar y acordaron mandarnos al demonio hasta que dejemos nuestras conquistas amorosas, y yo creo que eso no se va a poder ¿verdad?

-Pues claro, ¿entonces?

-Yo a pesar de todo, le voy a hablar a tu hermana, estoy seguro de dar el golpe

-¿Qué táctica vas a usar?

-Pues a ver a la mera hora qué se me ocurre, ¿y tú?

-Yo voy a fingir la indiferencia, y después le voy a proponer una amistad platónica, eso nunca falla mano, siempre caen.