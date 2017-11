A 100 años de Pedro Infante

(GH)

Un 18 de noviembre de 1917 nació en Mazatlán, Sinaloa, Pedro Infante, quien es considerado uno de los máximos ídolos mexicanos.



Desde muy pequeño vivió en Guamúchil, un poblado sinaloense que él consideraba su tierra natal.



Su padre Delfino Infante fue maestro de música, por lo que desde pequeño aprendió a tocar varios instrumentos y despertó su interés por el canto.



La crisis económica que atravesaban en su familia lo llevó a aprender carpintería, pero eso no impidió que dejara de lado a la música.



Probó suerte en varias ciudades de su estado natal, pero no fue sino hasta 1939 cuando viajó a la Ciudad de México en espera de alcanzar la fama, sin imaginar lo complicado que sería.



En sus primeras audiciones lo rechazaban por desafinado y "apocado", aunque en realidad, le costaba trabajo superar los nervios de estar ante un micrófono ya de manera profesional.



Paso a paso, Pedro llegó a la actuación en cine, donde inició como extra en el filme 'En un burro, tres baturros' (1939), hasta llegar a ser la figura mexicana más rentable y trascendental de la Época de Oro del cine nacional, un rey de la radio y de las ventas de discos.



En 1943, firmó contrato con Discos Peerless, sello bajo el cual grabó la mayoría de sus canciones, logrando un acervo de más de 340 piezas musicales en diferentes géneros, que van del bolero al ranchero, pasando por huapangos, valses y corridos.



Entre ellos, las tradicionales 'Mañanitas', 'Amorcito corazón', 'Cien años', 'Paloma querida', 'Cartas a Eufemia', 'El mil amores' y 'Nana Pancha', que han dejado una profunda huella en el corazón y la mente del pueblo, a lo largo de varias décadas.



Mientras su peculiar voz cautivaba a las multitudes, ya fuera en el género ranchero o en el bolero, en cine, sus versatilidad para hacer reír y llorar, seducía al público, que rápidamente lo convirtió en ídolo.



En 18 años de carrera, Pedro filmó 63 películas, entre ellas 'Nosotros los pobres' (1947), 'Los tres García' (1948), 'Los tres Huastecos' (1948), 'Las Islas Marías' (1950) y 'El gavilán pollero' (1950).



Era tal su éxito en taquilla, que se dio el lujo de protagonizar seis películas en 1952: 'Pepe el Toro', 'Ansiedad', 'Dos tipos de cuidado', 'Los hijos de María Morales', 'Un rincón cerca del cielo' y 'Ahora soy rico'. Su última participación cinematográfica fue en 'Escuela de rateros', en 1956.



EL ÍDOLO INMORTAL



A su muerte ocurrida el 15 de abril de 1957, a los 39 años de edad, en un accidente de aviación, Infante se convirtió en leyenda, en el 'Ídolo Inmortal', pues su carrera como actor y cantante se acrecentó.



La noticia no sólo conmocionó a México sino al mundo de habla hispana. Los medios impresos, noticieros radiofónicos y televisivos dedicaron horas al deceso del ídolo.



Desde entonces sus películas, transmitidas incansablemente por la televisión abierta o por cable, aún son garantía de audiencia y su voz es plenamente identificada.



A pesar de que se ha sostenido la leyenda urbana de que no falleció en aquel trágico accidente y de que "¡Pedro Infante vive!", ninguna otra figura mexicana, solo Pedro Infante, es recordada cada aniversario luctuoso en su sepultura en el Panteón Jardín con tanta emotividad.



Su tumba se llena de flores y ofrendas. Los clubes de fans de Latinoamérica se dan cita y entonan junto al mariachi los éxitos que lo hicieron grande.



El sinaloense actuó en más de 60 películas que fueron un éxito en la Época de oro del cine mexicano y grabó más de 300 canciones que siguen gozando de la admiración y gusto del público.

Premios



Infante fue reconocido con dos Premios Ariel por su actuación en 'La vida no vale nada' (1955) y 'Tizoc' (1957); además, por ésta película (posterior a su muerte) fue acreedor del Oso de Plata del Festival Internacional de Cine de Berlín en 1957.