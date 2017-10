Foto de Ariana Grande se viraliza en Twitter

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

I've done the research and there's no way her ass is sitting on that stool. pic.twitter.com/AIGNpcJn6G — Jesse McLaren (@McJesse) 15 de octubre de 2017

idk man i tested it out pic.twitter.com/R0lcdOwSnI — kenny?? (@Slhut) 16 de octubre de 2017

pretty hurts. I remade it because I strive for perfectionist pic.twitter.com/msiz4AIVPD — kenny?? (@Slhut) 16 de octubre de 2017

hard to control for variables like stool size but i think it’s real pic.twitter.com/gWMKgC5gvW — Michael Greg??ry (@schmoyoho) 17 de octubre de 2017

La portada del disco "My Everything", de la cantante Ariana Grande está siendo viral en Twitter luego de que el productor y humorista Jesse McLaren intentara imitar sin éxito la posición de la intérprete.Me puse a investigar y no hay forma de que su trasero esté sentado en ese taburete”, escribió McLaren junto a la instantánea.La fotografía, que data de 2014 se viralizó aún más cuando la propia Ariana compartió el gracioso post de McLaren.Varios usuarios han compartido las fotos comparativas, algunos de ellos aseguran que Ariana usó Photoshop, otros han demostrado que tal posición sí es posible, mientras que algunos más lo han intentado pero sólo consiguieron graciosas poses que compartieron sin pena en la red.