Billy Joel será papá por tercera vez

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El músico estadounidense Billy Joel está pronto a convertirse nuevamente en padre, según confirmó una representante del artista de 68 años.



Joel y su esposa, Alexis Roderick, esperan a su segundo hijo, y declinaron entregar más detalles al respecto.



La pareja, que en 2015 contrajo matrimonio, tiene una hija de dos años llamada Della Rose.



Aunque el artista nunca ha entregado más antecedentes de su vida personal con Roderick, hace unos años confesó lo mucho que le había cambiado la vida desde que la hija de ambos llegó a su vida.



"Ahora tengo un nuevo bebé y estoy tratando de guardar más mi tiempo para tener una vida personal", confesó Joel en abril de este año.



Según el medio The Belfast Telegraph, Joel y su esposa darán la bienvenida al nuevo integrante de la familia el próximo mes.



Así, el intérprete se convertirá en padre por tercera vez. Su hija mayor, Alexa Ray, tiene 31 años y es fruto del segundo matrimonio del músico con su ex esposa, Christie Brinkley, ex súper modelo conocida por sus apariciones en la portada de Sport Illustrated.