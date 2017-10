Actriz de 'Game of Thrones' detalla acoso sexual de Harvey Weinstein

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La lista de mujeres que han denunciado haber sido acosadas por Harvey Weinstein en algún momento de sus carreras, continúa creciendo.



Esta vez la actriz Lena Headey alzó la voz y desclasicó dos incómodos momentos que vivió con el ex mandamás de Miramax, según relató a través de una misiva que publicó en su cuenta de Twitter.



La intérprete de Cersei Lannister en "Game of Thrones" contó que el primer hecho se remonta al año 2005, época en que conoció al entonces poderoso productor de Hollywood.



"La primera vez que vi a Harvey Weinstein fue en el Festival de Cine de Venecia, donde se presentaba la película 'El secreto de los hermanos Grimm' se exhibía en el festival, en cuyo rodaje sufrí un interminable bullying por parte del director Terry Gilliam", dijo la actriz.



Headey siguió su historia señalando que Weinstein la invitó a dar un paseo por los canales cuando la conversación se tornó extraña e incómoda para ella.



"Le acompañé hasta que se detuvo y me hizo un comentario sugerente, un gesto, al que yo respondí con una risa porque estaba verdaderamente en shock. Recuerdo pensar que era una broma y decirle algo tipo 'Venga, hombre, sería como besar a mi padre'.



Así que nos fuimos a tomar algo con el resto del equipo y nunca más volvieron a llamarme para actuar en una película de Miramax".



Pero ese no fue el único encuentro entre la intérprete y el productor. "La siguiente vez fue en Los Ángeles.



Por alguna razón creía que nunca se atrevería a volver a intentar algo conmigo, no después de haberme reído en su cara y decirle que eso no iba a pasar ni en un millón de años.



Pensé que respetaría el límite que le puse y que quizás sólo quería hablar conmigo de trabajo", continuó.



Juntos fueron a desayunar y allí, una vez más, el oscarizado Harvey Weinstein volvió a abordarla sexualmente.



"Me hizo algunas preguntas por mi vida sentimental, pero yo derivé la conversación hacia algo menos personal. Después se fue al baño y cuando regresó me dijo: 'Subamos a la habitación, quiero pasarte un guión'", confesó Headey.



"Caminamos hacia el ascensor y de repente algo pasó que puso todo mi cuerpo en alerta.



Según subíamos le dije a Harvey que no estaba interesada en otra cosa que en el trabajo, que por favor no pensara que subía con él por otros motivos. 'No va a pasar nada', le dije. No sé qué me llevó a hablar así en ese momento, pero sentía que tenía que hacerlo", detalló.