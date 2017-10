Por fin se le hizo a Laura Flores

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Laura Flores regresará a su faceta de cantante con una presentación el 15 de noviembre, en la que repasará parte de las canciones que han formado parte de su vida todos estos años.



La intérprete, que como actriz ha participado en telenovelas como Gotita de amor, Al diablo con los guapos y Corazón salvaje se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional con el espectáculo Laura Flores... Siempre Contigo”. Confesó que la presentación del próximo mes lleva en su agenda varios años, pero por alguna u otra razón no había podido materializarse.



“Siempre se me atraviesa una obra de teatro u otros proyectos y no había podido hacer mi presentación, pero esta vez no me dejé”.



La intérprete de éxitos como “Me quedé vacía” y “Te lo advertí” señaló que el show es el resultado de meses de ensayos y pláticas con músicos.



Resaltó que ya tiene listo el repertorio para su presentación, el cual se compondrá de canciones que pongan su “granito de arena” para recuperar un poco de la felicidad que se ha “trastocado” por los sismos. “El mundo está atravesando por cosas complejas y el artista tiene una misión. Debe ayudar en estos momentos de tensión, y espero que la gente la pase bien con mi show”.



Agradeció “infinitamente” a todos aquellos que se volcaron a ayudar a los damnificados e hizo un especial reconocimiento a Belinda.