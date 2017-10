Harán mexicana a Julia Roberts

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los éxitos taquilleros hollywoodenses La boda de mi mejor amigo y Como si fuera la primera vez, protagonizadas por Julia Roberts y Drew Barrymore respectivamente, tendrán su versión mexicana.



Sony Pictures México será la responsable de llevar a la pantalla grande ambas historias, en su reactivación como compañía productora de cine nacional, para ser estrenada la primera en 2018.



Philip Alexander, director general de la compañía, dijo que también se tiene contempladas historias originales a realizar.



“Cuando tenga que convencer a la gente que le entra (inversores) es ser sensato, entregar buenas cuentas y luego arriesgarnos, habrá nuevas propuestas y cosas originales, va a haber un poquito de todo”, explicó.



La boda de mi mejor amigo (1997), en la que también actuaban Cameron Diaz y Dermot Mulroney, contaba la historia de una chica (Roberts) quien se daba cuenta de que amaba a su viejo conocido, justamente a días de que éste contrajera matrimonio.



Y Como si fuera la primera vez (2004) mostraba al personaje de Barrymore como una chica que, al sufrir un accidente, no podía conservar la memoria y vivía a diario el último día que estuvo sana.



“(La boda de mi mejor...) fue en su momento una gran película y para México la vamos a tropicalizar, va a ser un elenco que no quiero aún anunciar y es para estrenar en 2018”, expresó el ejecutivo.



La entrada de Columbia Sony a la producción de cintas mexicanas no es nuevo, recuerda Alexander, pues en su currícula cuenta con más de 30 lmes de Mario Moreno Cantinas como El extra y El analfabeto, que también distribuyó en cines.



“Tuve el honor también de conocerlo, pasamos por las vacas gordas, por las flacas (con el cine mexicano) y parece que ahora las vacas están de nuevo cargadas, por eso estamos reactivando”, indicó.



Con Salma. Columbia estrenará en México, el próximo día 27, Una cena incómoda, la nueva cinta estelarizada por Salma Hayek.



En ella, que se presentará antes en el Festival Internacional de Cine de Morelia, que arranca este viernes, la veracruzana da vida a una mexicana que enfrenta en un convivio familiar, a un empresario que no tiene buena actitud hacia lo latino.



“(El estreno) es pequeño porque es una película realmente, ahora sí, no quiero decir limitada, pero requiere de una plataforma particular, no es de arte, pero sí requiere de cierto criterio para poder apreciarla y creo muchos van a tenerlo”, consideró Alexander.



Es fuerte. Con muchos valores, defiende cosas (el personaje de Hayek) que no es realmente política, pero sí a la vez”, agregó.