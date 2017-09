The Killers regresan a México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La banda The Killers ofrecerá un concierto en la Ciudad de México el próximo año.Este lunes se confirmó que la agrupación se presentará el 5 de abril de 2018 en el Foro Sol.La preventa de boletos tendrá lugar el 25 y 26 de septiembre, mientras que la venta general iniciará el 27 de septiembre.The Killers lanzará a la venta el 22 de septiembre su nuevo disco, "Wonderful Wonderful".Los precios de los boletos, sin cargos por servicio ticketmaster, serán:General A $1580General B $650Verde A $1900Naranja A $1250Verde B $980Naranja B $780Verde C $500Naranja C $350