"It", el filme más exitoso estrenado en un mes de septiembre

(GH)

"It" encabezó la taquilla por segunda semana consecutiva generando ingresos de 60 millones de dólares, convirtiéndola en la mayor recaudación de un estreno en el mes de septiembre, derribando el éxito "Crocodile Dundee" de 1986.También está a tan sólo 14 millones de superar a "The Exorcist" como la película de terror más exitosa de todos los tiempos.El thriller de Stephen King recaudó un total de 60.3 millones de dólares en el extranjero, con lo que su total mundial supera los 370 millones."American Assassin", la cinta de acción protagonizada por Michael Keaton y Dylan O'Brien, se colocó el segundo lugar, ganando un estimado de 14.8 millones."¡Madre!", del cineasta Darren Aronofsky, protagonizado por Jennifer Lawrence, sufrió un decepcionante debut, pues tan sólo recaudó 7,5 millones, yéndose al tercer lugar."Home Again" se quedó en cuarto lugar, ganando un estimado de 5.3 millones.