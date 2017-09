Ariel Winter impacta con vestido en los Emmy

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La actriz Ariel Winter sorprendió en la reciente entrega de los Emmy, a lo mejor de la televisión en Estados Unidos, por el vestido que usó para la gala.



Winter, de 19 años, llamó la atención gracias a una prenda de Steven Khalil, pues el vestido tenía no una, sino dos grandes aberturas en las piernas.



"Sólo estaba buscando algo diferente. Lo amé y pensé que era un vestido hermoso. Normalmente muestro escote y no piernas, así que decidí cambiar", comentó la joven a la revista "People".



Winter suele llamar la atención con sus publicaciones en Instagram, en donde no duda en lucir su figura con bikini o pequeñas prendas.

Ante las críticas por su manera de vestir, el pasado julio la actriz de "Modern Family" expresó:



"No soy una prostituta porque uso shorts y tops. Soy una chica normal. Además, no me estoy 'embarrando' en nada. Mis shorts me quedan y todo lo que estoy haciendo está bien. Por favor, dejen de criticar todo lo que todo mundo hace".