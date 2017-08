Luis Fonsi saborea su éxito global... despacito

(AP )

El fenómeno global de “Despacito” podrá ser abrumador para muchos, pero no para Luis Fonsi _ aun cuando lo haya transformado en un imparable trotamundos. El astro puertorriqueño ve como una verdadera bendición que su megaéxito haya llegado a estas alturas.



“Le doy gracias a Dios que llegó a casi 20 años de carrera porque ahora puedo digerirlo con más madurez, con más humildad”, dijo el cantautor a The Associated Press días atrás durante una breve escala en Nueva York.



“Si este hubiese sido mi primer sencillo yo digo ‘¡Guao!’ Así es que muchos artistas se vuelven locos. Pero yo he tenido que luchar, yo he tenido altas y he tenido bajas, y me he tropezado y me he levantado y todo lo que he logrado ha sido a base de trabajo y de esfuerzo”.



“Es lo que he hecho toda mi vida”, expresó. “Desde que era niño quería ser un músico _ No quería ser famoso; quería ser músico”.