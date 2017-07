James Franco presenta 'The Disaster Artist'

(GH)

James Franco vuelve a la dirección para encargarse de 'The Disaster Artist', adaptación del libro escrito por el actor Greg Sestero junto al periodista Tom Bissell, 'The Disaster Artist: My Life Inside The Room' de la que ya está disponible su primer trailer.



La historia gira en torno a la realización de 'The Room', film de culto de 2003 de Tommy Wiseau considerado como uno de los peores de la historia que, en ocasiones, se proyecta de igual manera que 'The Rocky Horror Picture Show' con la implicación de los espectadores.