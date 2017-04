Demandan a Thalía por incumplir contrato y exigir gastos

NUEVA YORK (AP )

Thalía fue demandada en Nueva York por supuestamente incumplir un contrato con una empresa mexicana de ropa y complementos, además de exigir gastos de miles de dólares en hoteles y vuelos de primera clase.



Exportaciones del Futuro Brands (EDF) interpuso la demanda en febrero en la Corte Suprema del estado de Nueva York pidiendo compensación, sin embargo, los documentos no estipulan cuánto dinero reclaman.



Según la querella, la cantante no cumplió con sus obligaciones al promocionar los productos de la empresa, a pesar de haber firmado un contrato con ella.



Thalía habría pedido presupuestos de miles de dólares cuando, por ejemplo, se le pedía que viajara de Nueva York a Ciudad de México.



Según la demanda, la cantante dijo que el presupuesto de un viaje de dos días para ella y sus asistentes rondaría los 65 mil dólares para vuelos, 15 mil dólares para habitaciones de hotel y unos 10 mil para pago a estilistas, entre otros gastos.



En una contrademanda, Thalía, quien de acuerdo al documento reside en Connecticut, asegura que la calidad de ciertos productos de EDF era baja y que había acordado con la empresa que únicamente promocionaría los productos que ella aprobase.



La mexicana afirmó que la compañía hizo publicidad usando su imagen sin que ella lo hubiera consentido.



Andrew Goldenberg, abogado de EDF, dijo a la AP que Thalía firmó un acuerdo con su cliente en febrero del 2016 y que desde el principio se vio que la cantante no colaboraba.



"Ella debía comprometerse a ciertos requerimientos promocionales", dijo Goldenberg. "(Thalía) no estaba realmente interesada en cumplir las promesas que hizo a mi cliente".



The Associated Press envió mensajes a los portavoces de Thalía sin obtener respuesta. Una representante de Sony Music, la disquera de Thalía, tampoco respondió a un mensaje de la AP.