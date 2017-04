Katy Perry vivió niñez con misoginia y sexismo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)



La cantante estadounidense Katy Perry comentó que durante su niñez vivió entre misoginia y sexismo.



Como hija de pastores evangélicos, a la intérprete no le estaba permitido “interactuar con gente gay”, reveló a la revista “Vogue”.



Dijo además que su verdadera educación comenzó en sus 20 y “aún hay mucho por aprender”.



“Misoginia y sexismo estuvieron en mi niñez. Tenía un problema con los machos supresores y no ser vista como igual”.



Hace unas semanas reveló que exploró en su sexualidad y que todo su mundo cambió cuando entró a la música.



Respecto de las personas homosexuales, descubrió que “esta gente no era nada de lo que me habían enseñado a temer. Eran la gente más libre, fuerte, amable e inclusiva que haya conocido”.