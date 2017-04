La mejor fiesta de la galaxia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Sin importar la edad, idioma, género y nacionalidad, o en este caso, galaxia, miles de fanáticos se dieron cita del 13 al 16 de abril del 2017 en la ciudad de Orlando, Florida, para disfrutar de la convención Star Wars Celebration, donde el público tuvo la oportunidad de escuchar conferencias, ver exposiciones, participar con disfraces en concursos, conocer a las celebridades de la saga en persona y tomarse fotos en recreaciones de escenografías alusivas a esta mágica franquicia de ciencia ficción.



Por cuatro días consecutivos hubo balance en "La fuerza", los asistentes dejaron sus preocupaciones en casa y se concentraron en disfrutar de la inolvidable experiencia de celebrar la emblemática historia creada por George Lucas.



Un gran primer día



La primera conferencia, "Cuarenta años de Star Wars", fue presidida por Kathleen Kennedy, la presidenta de Lucasfilm, quien platicó el impacto de la saga en las últimas décadas.



Sin embargo, para sorpresa de todos los asistentes y de forma inesperada, apareció el emblemático George Lucas en el escenario al igual que Harrison Ford (cuya visita fue la primera a una Star Wars Celebration), Dave Filoni (director de la serie "Star Wars Rebels" y "Clone Wars"), Hayden Christensen (Anakin Skywalker), y el actor Ian Mc Diarmid (Emperador Palpatine). Los actores Samuel L. Jackson y Liam Neeson hicieron su aparición en pantallas.



El estreno del trailer de Star Wars VIII



El segundo día fue de gran emoción para muchos asistentes, ya que nuevamente Kathleen Kennedy dio a conocer el tan esperado tráiler del "Episodio VIII: The Last Jedi", acompañada del director Rían Johnson y los actores Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn) , BB8 y Mark Hamill (Luke Skywalker).



La nueva entrega de la saga tendrá estreno el próximo 15 de diciembre del 2017 y en el videoclip de aproximadamente 2:10 minutos se muestra un escenario más oscuro e inquietante que hace cuestionar a los espectadores sobre el destino de los protagonistas en esta nueva secuela, sobretodo al finalizar el trailer con la frase "Es tiempo de que los Jedi se terminen".



¡La legión invade Orlando!



La 501st Legion causó gran impacto en el penúltimo día de la Star Wars Celebration, ya que ese día más de un millar de miembros de dicho grupo posaron para la foto oficial en una de las entradas al centro de convenciones.



Otra de las atracciones del 15 de abril fueron las pasarelas de droides por todo el recinto, donde R2D2s en sus diferentes variantes desfilaban junto a otros droides alrededor del centro de convenciones.



Finalmente, el último día llegó y el transcurso de la Star Wars Celebration fue mucho más tranquilo, con letreros de "sold out" (agotado) en varios stands de venta.



Durante los cuatro días de Star Wars Celebration se dieron cita clubes de disfraces y armaduras de todo el mundo, entre ellos los 3 más importantes y reconocidos por Lucasfilm: The Rebel Legion; tienen trajes de los héroes y buenos de la saga; The Galactic Academy, el cual es un grupo de disfraces para niños entre 0 y 17 años; The 501st Legion, el grupo de disfraces más grande del mundo, con trajes de villanos y dedicados a labores altruistas. Los dos últimos grupos mencionados tienen miembros de Sonora.