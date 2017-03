Disfruta un sábado de comedia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Esta noche no debes perderte la oportunidad de reír con el comediante José Luis Zagar, quien regresa a Hermosillo para un espectáculo de comedia que se llevará a cabo hoy sábado 18 de marzo a las 21:00 horas en La Cantinita.



"Vamos a tener un show vivencial, sobre cosas de la vida que te pasan, viéndolo por el lado del humor, desde que conoces a la novia, cómo te le declaras, tu diferencia entre novias y amigas y luego el matrimonio; cómo va cambiando la pareja, cómo criamos a los hijos y más", dijo Zagar a EL IMPARCIAL.



"Bromeo mucho de cuando te mandaban a la tienda, cómo los hombres vamos al supermercado. Cuento cosas cotidianas de la vida desde el sentido cómico y con una propuesta de no faltarle al respeto al público porque estamos en una campaña muy fuerte de defender este boom de comedia regia contra quienes se meten con el público, cosa que nosotros no hacemos", continuó.



Aclaró su show es para adultos: "Tenemos contenidos sexuales, platico cosas pícaras pero nada que incomode a nadie, mucho menos a una mujer. Hacemos el show de forma en que todos lo disfruten y con verlos reír yo ya me siento satisfecho", finalizó.