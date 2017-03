"Nena", ¡Qué buen concierto!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Martha Mauri es fanática de Miguel Bosé desde los inicios de su carrera. Lleva 40 años admirando la música del panameño y al enterarse del concierto que daría en Hermosillo se propuso a destacarse entre el público con una gran pancarta que citaba: "Desde Linda creo en ti. Te amaré y estaré mientras respire".



"Son las cinco canciones que más me gustan de él. Lo admiro desde que empezó su carrera. Soy superfán de él y ojalá mire este detallito", dijo Martha mientras posaba para una foto con el gran letrero que se hizo notar en la sección VIP del evento.



La noche del pasado jueves 16 de marzo el conocido cantante español Miguel Bosé prendió al público que se dio cita en el Centro de Usos Múltiples para cantar y bailar sus éxitos en su visita a Hermosillo como parte de su gira "Estaré".



El escenario estaba equipado con 5 pantallas gigantes en las que se proyectaron uno a uno los nombres de músicos y coristas que acompañarían al solista durante toda su presentación.



El cantante inició con éxitos como "Sereno", "Nena" y "Aire". Con una sonrisa aflorada en su rostro, Bosé agradeció el apoyo de su público durante 40 años de trayectoria musical, la cual repasó en su concierto con temas como "Morena mía", "Como un lobo", "Linda", "Ella" y más.



"Son ustedes quienes hacen esto posible y vamos a pasar al ancho de esta carrera y sonarán cosas extrañas porque las canciones están cargadas de emociones y van a destaparse cosas de ellas que no pensábamos que teníamos", prometió Bosé, quien provocó a lo largo de su concierto que el público cantara con fervor y lanzara saludos y sonrisas al cantante, que incluso regalaba algunos pasos sensuales de cadera a sus fanáticas.



Como parte de su show el cantante además deleitó a su público con un popurrí italiano donde la canción más bailada fue "Don diablo".



"No creo en un mundo de muros"



En relación a las nuevas reformas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Miguel Bosé hizo un llamado a la comunidad sonorense a construir un mundo "sin muros" y cuyo músculo principal sea la solidaridad.



"Yo soy un hombre de paz y trabajo todos los días para hacer de este mundo un lugar en paz. Quiero entregarles a mis hijos el mejor de los mundos", dijo Bosé al público del CUM.



"En los últimos años han ocurrido cosas que aceleraron el deterioro de nuestro mundo, pero si voy a trabajar por y para la paz necesito muchos aliados. En el momento más difícil es cuando debe desatarse el músculo de solidaridad y sobretodo a los inmigrantes, a quienes quiero decirles que no creo en un mundo de muros. Ayúdenme a construirles una casa porque esta casa es de todos", continuó.



Una canción para un ángel



Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Bosé dijo: "Esta canción es para un ángel, un gran ángel" y así comenzó a interpretar "Siempre en mi mente" del gran Juan Gabriel.



Aunque Bosé ya se había despedido de Hermosillo, los gritos y aplausos del recinto lo hicieron regresar para cerrar la noche con "Tu amante bandido", "Hacer por hacer" y desbordar emociones y fibras sensibles con "Te amaré".