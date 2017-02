Arath de la Torre va a terapia en nueva obra

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La fama, su carrera, las críticas, los triunfos y los fracasos son más llevaderos para Arath de la Torre gracias a la terapia psicológica que toma constantemente desde hace algunos años, de otra forma ser actor sería algo casi imposible, según explicó.



“Los que realmente estamos comprometidos en ser actores tenemos contacto con distintos tipos de energías, la terapia me ha ayudado mucho a ubicarme y a estar muy claro que lo que se diga de mí no debe de importarme, sino que debo de enfocarme en mis sueños y en lo que yo quiero. Me ha ayudado para sobrevivir allá afuera, porque en el escenario es donde me siento seguro, la vida es en donde me cuesta trabajo estar”, expresó.



Es precisamente esa perspectiva lo que no lo ha desanimado a seguir en el camino, mucho menos después del tropiezo que tuvo con su programa “Está noche con Arath de la Torre”, que fue cancelado después de tan sólo 12 emisiones el año pasado.



“El error y prueba es siempre importante; las cosas no se dieron porque los momentos que estamos viviendo son complicados, no era lo que yo esperaba del programa. Tengo jefes y desafortunadamente no pudieron hacer el movimiento que yo necesitaba para hacer lo que yo quería. Al final del programa comencé a hacer cosas que yo sabía, desafortunadamente ya era tarde”.