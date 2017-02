A reír y reflexionar con la India Yuridia

El baile del tema "shaky shaky" de Daddy Yankee tomó un rumbo distinto, pues La India Yuridia dejó con la boca abierta a sus fans al hacer la coreografía con sus grandes pechos.



"¡Ay cómo duele esto!", dijo ante las carcajadas del público, quienes disfrutaron del show que ofreció el pasado jueves en el Auditorio del INAM.



La oriunda de Monterrey, Nuevo León, logró hacer reír con su "stand up" donde refleja la realidad cotidiana de muchas mujeres mexicanas: El papel de madres abnegadas, el papel de esposas, de hermanas e hijas.



Ejemplificó lo incómodo que puede ser una visita al ginecólogo y aprovechó para invitar a los maridos para acompañar a sus esposas en esos momentos tan difíciles para algunas: "Vayan con su mujer, apóyenlas, no las dejen solas", señaló y recibió el aplauso de la concurrencia.



"Yo no soy ni ‘standupera’, ni comediante, soy conferencista como mi colega César Lozano, a quien le mando un saludo...", aseguró antes de, entre bromas, dar una mensaje serio: el recordarle a la mujeres que deben tenerse amor propio y enfrentar la vida con su mejor cara.



Previo a su aparición, el tapatío Kino Díaz abrió el show con imitaciones tan buenas que el público le pidió más de una vez que regresara al escenario.