Pero recuerda... hoy viene "El Buki"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Esta noche, ni el clima será impedimento para que Marco Antonio Solís visite la ciudad de Hermosillo y festeje con su público 40 años de trayectoria artística como uno de los cantautores más románticos de la música hispana. "El Buki" está listo para el romántico concierto que se llevará a cabo hoy sábado 18 de febrero a las 21:00 horas en el Centro de Usos Múltiples.



"Creo que el público encuentra en mis canciones muchas emociones, nostalgia, alegría, reflexión y sobre todo mucho amor para expresar de tal manera que hay que ir con el alma abierta para fluyan todos esos sentimientos que de pronto se quedan en la espera de ser expresados", dijo Marco Antonio Solís "El Buki" en exclusiva para EL IMPARCIAL."El público sonorense es muy cálido y expresivo yo solo espero eso, que vayan con toda la disposición de divertirse y hacer una fiesta grande llena de buenas emociones", continuó.



Marco Antonio Solís, después de 40 años de carrera musical, sigue cosechando los éxitos de su esfuerzo, como ser uno de los cantautores hispanoamericanos en estar nominados para el Salón de la Fama de los Compositores Latinos 2017; y ser el único artista latino de la lista Hot Tours, ocupando el tercer lugar junto a Black Sabbath y Guns N’ Roses.



"Esto es un gran orgullo como mexicano primeramente y por ende como latino. Siempre he sostenido que el esfuerzo con disciplina nos conducea metas inimaginables", comentó.



"Me considero un compositor inspiracional, sólo me dejo llevar por las melodías y letras que inesperadamente empiezan a fluir en mi mente y en mi alma", finalizó.



Adquiere tus boletos para el concierto de Marco Antonio Solís en Sonora Ticket, Hotel Araiza Inn, Auditorio Cívico del Estado, Ahorro cel (Plaza Sahuaro), Hotel Wyndham Garden (Cd. Obregón) y Auditorio Municipal de Guaymas, con precios de 690, 1380, 1690, 2180, 2490, 2780 y 2990 pesos.