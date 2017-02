Sonaron "Los Claxons" en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con el particular estilo pop rock de los regiomontanos, los Claxons se apoderaron del Club Jakarta la noche del jueves 16 de febrero, donde abarrotaron el lugar con cientos de fans que bailaban y coreaban sus canciones al ritmo de los integrantes de la banda.



El público se despeinó con los saltos y la energía derrochada cuando al punto de las 23:30 horas, los Claxons aparecieron para abrir la noche con su famoso tema "Ahí estaré" que juntó las voces de todos los asistentes en un perfecto coro que siguió con "Ya me cansé".



"Tenemos desde el 2008 sin venir a Hermosillo. Traemos cosas nuevas, y al igual que el show, estamos manejando cosas diferentes. Teníamos tanto tiempo sin venir que prácticamente lo que cantamos fue nuevo", dijo Ignacio "Nacho" Llantada, vocalista de la agrupación, a los medios.



"Han sido años interesantes. Llevamos 14 años pero estamos juntos desde hace 18. Nos encanta estar viajando desde Colombia hasta México para nuestras presentaciones. Hermosillo es de esas ciudades que llevamos mucho sin venir. Estuvimos en Ciudad Obregón pero por aquí, no sé porqué, no habíamos tenido oportunidad de volver", continuó Mauricio Sánchez, segunda voz.



Con dos horas de energía y buena vibra, Los Claxons conectaron con el público sonorense a quienes saludaban y sonreían mientras continuaban con su presentación, sin dejar de destacar la alegría que la agrupación sentía de regresar a una de las primeras plazas que apoyó su carrera musical. Con casi dos horas de show y 19 canciones que recorrían los éxitos de la banda, los regiomontanos se despidieron de Sonora con "Cautiverio", "Cualquier forma de amor" y "Plan perfecto".



"Nuestro deseo y sueño es ser la mejor banda del mundo mundial, ganar muchos premios, dólares –risa- tener fama, fortuna y seguir haciendo música y discos. Tenemos muchos años juntos y lo importante es seguir unidos en nuestros conciertos y ver a dónde nos lleva", finalizaron.