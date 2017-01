Seinfeld y Netflix anuncian acuerdo para serie y monólogos

LOS ANGELES(AP )

Jerry Seinfeld y Netflix anunciaron un acuerdo que llevará el programa de entrevistas del astro "Comedians in Cars Getting Coffee" al servicio de streaming este año.



Netflix dijo que nuevos episodios de "Comedians in Cars Getting Coffee" se estrenarán a finales del 2017 y que episodios previos también estarán disponibles. El programa se ha transmitido por Crackle desde que debutó en el 2012.



Seinfeld también filmará dos nuevos monólogos humorísticos para Netflix para este año. Además, Netflix dijo que Seinfeld ayudará a desarrollar programas de comedia con y sin guion en la plataforma.



No se anunciaron los términos del acuerdo.



En "Comedians in Cars Getting Coffee" Seinfeld conversa con invitados en cafeterías y automóviles clásicos.