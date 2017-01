Diana Reyes acepta probable participación en "narcofiestas"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La cantante Diana Reyes, conocida como "La Reina del Pasito Duranguense", reconoció que es probable que en alguna ocasión, haya presentado su show en una “narcofiesta”.



Reyes, dijo a “LM.Show” que ha sido contratada para celebraciones muy ostentosas, cuyo costo únicamente hubiera podido ser cubierto por personas de muy alto poder adquisitivo.



La intérprete aseguró que nunca ha estado enterada ni ha recibido dinero, y que tampoco convive con sus clientes, pues sólo se enfoca en el trabajo, aunque reconoció que este género musical le gusta a "esta gente".



“Somos un género que le gusta muchísimo a esa gente, pero yo creo que en algún momento a todos nos ha de haber tocado. Uno no pregunta, uno va y trabaja. Me imagino que a lo mejor me ha tocado, sin embargo nunca he estado enterada, nunca he recibido yo el dinero ni convivido con la gente, simplemente trabajo y me voy”.



Reyes, quien ha hecho duetos con artistas como Jenni Rivera, David Bisbal, y El Trono de México, comentó que en dichas presentaciones se ha encontrado a varios colegas de alto nivel que no son únicamente del género grupero.



“No son fiestas normales porque llegas a ver gente que no me imagino teniendo en mi boda, pero no solamente han sido gruperos; me ha tocado estar en fiestas que a lo mejor no son de narcotraficantes, pero tampoco son comunes porque ves artistas que no cualquier persona los contrataría y no solamente son gruperos”.