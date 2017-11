Exhibición del arte de 'Coco', una segunda mirada a la cinta

información relacionada Fotogalería "El arte de Coco" se presenta en la Cineteca Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (AP )

A veces ver una película como “Coco” dos o tres veces no basta para los fans. Para su fortuna, cuentan con una exhibición: “El arte de Coco”.



La muestra, que se presenta en la Cineteca Nacional en la Ciudad de México, reúne bocetos del grupo de artistas que crearon la imagen de esta película inspirada en la tradición del Día de Muertos y la cultura mexicana.



En ella pueden verse diversas versiones del perro Dante como un colorido alebrije, una estatuilla del protagonista Miguel, retratos del astro de la Tierra de los Muertos Ernesto de la Cruz e incluso una guitarra con forma de calavera como la de la película.



La exposición fue organizada por Disney-Pixar y la Cineteca meses antes del estreno de la cinta, que ha batido records de taquilla en México.



“Los fines de semana hemos tenido llenos absolutos”, dijo Julio César Durán, jefe de prensa de la Cineteca Nacional, sobre la afluencia para la película y la exposición inaugurada a finales de octubre, que permanecerá abierta al público hasta el 7 de enero de 2018. La intención de presentarla en la Cineteca es “no traer piezas de manera arbitraria ... sino más bien tenerlas en un lugar donde sí se van a ver con este ojo crítico”.



En la exposición se puede ver las influencias que dejó la investigación para la creación de los personajes, las influencias de la cultura local y sus tradiciones en los más de cinco años que duró el desarrollo de la película.



“Coco no existiría sin la belleza ni la inspiración de México y su cultura, ni tampoco sin todas las familias que compartieron sus hogares y sus vidas con nosotros. Estamos eternamente agradecidos con ellos”, dice en un mensaje el director de la cinta, Lee Unkrich, al comienzo del recorrido.



Las piezas incluyen pinturas digitales de ofrendas, bocetos de personajes que parecen salidos de las calles y mercados mexicanos, estatuillas de resina de los personajes principales y la paleta de colores de la película, creada con imágenes de “Coco”.



“Cuando era pequeño no habían películas animadas en las que me identificara con el protagonista”, dice un mensaje del codirector de origen mexicano Adrián Molina. Al ver un boceto de Miguel “me imaginé a los niños que verían esto y pensarían ‘oye, esta es una historia sobre alguien como yo. Mi historia merece contarse, mis experiencias merecen ser escuchadas’”.



“El arte de Coco” se presenta en conjunto con la exposición “México y Walt Disney, un encuentro mágico” (con el mismo boleto los visitantes tienen acceso a ambas).



“México y Walt Disney” presenta el acercamiento que tuvo el creador del estudio con el país desde la década de 1940 hasta su muerte en 1966. En esa segunda exposición hay muestras de los primeros trabajos de Disney, un premio Oscar por su cortometraje antibélico “Der Fuehrer's Face” (1943), así como fotografías de sus visitas a México, incluyendo una con la compositora Consuelo Velázquez.



“Disney se lleva muchas influencias culturales de México”, dijo Durán sobre ese primer encuentro de Disney con el país. “Coco ya es el más reciente acercamiento”.



El jueves Disney anunció que “Coco” se convirtió en la película más taquillera de México. Tras su estreno del 27 de octubre en el país, prácticamente un mes antes que en el resto del mundo, se han vendido 17.9 millones de boletos con una recaudación histórica de 842 millones de pesos (44,4 millones de dólares).



La Cineteca Nacional dedicará en diciembre un ciclo a las cintas de Pixar. Los boletos para las exposiciones se pueden comprar en taquilla y por Internet.



