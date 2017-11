'The Punisher' explora en Netflix el impacto de la violencia

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La serie pretende mostrarle un espejo a la sociedad y hacer que se cuestione a sí misma Frank Castle, el vigilante asesino protagonista de la nueva serie de Netix



"The Punisher" basada en el cómic de Marvel, no es un héroe ni un villano. Es un hombre atravesado por el dolor. En "The Punisher", cuya temporada completa está disponible desde el viernes en el servicio de "streaming", Castle está obsesionado con vengarse de los criminales que mataron a su esposa y a sus dos hijos.



"Creo que lo que intentamos mostrar en esta serie es el costo de la violencia, la angustia que esa violencia puede causar", dijo en una entrevista el actor Jon Bernthal, quien interpreta a Castle.



"Esta no es una serie de superhéroes en la que los tipos pelean pero no hay repercusiones emocionales o físicas. Cuando los hombres reciben un golpe en nuestro programa, los ves sangrar, los ves sufriendo dolor", añadió.



"The Punisher" no fue planeada como una serie en solitario cuando Netix introdujo al personaje de Marvel en las series "Daredevil" y "Jessica Jones".



Pero el Castle de Bernthal se convirtió en favorito del público en la segunda temporada y el servicio de "streaming" anunció el programa. Para el actor, la serie ahonda en las complejidades del letal antihéroe. Castle vive una existencia austera mientras lidia con el dolor y el desorden de estrés postraumático, e intenta descubrir la verdad detrás de su misión militar en Afganistán, con frecuencia involucrándose en actos de violencia despiadados y brutales para obtener respuestas.



El lanzamiento de la serie sufrió algunos contratiempos Días antes del estreno planeado en octubre, un hombre armado mató a 58 personas en un concierto en Las Vegas, lo que obligó a Netix a posponerlo. Luego, apenas un día antes del estreno el 6 de noviembre en Nueva York, otro hombre armado asesinó a 26 personas en una iglesia en Texas.



"Pensábamos estrenarla hace semanas, y no lo hicimos por lo que sucedió en Las Vegas, por respeto a las víctimas y porque no quisimos generar ruido en los medios (...) y luego este acto increíblemente cobarde que ocurrió en esa pequeña ciudad de Texas", señaló Bernthal. Bernthal dijo que "The Punisher" pretende "mostrarle un espejo a la sociedad y hacer que se cuestione a sí misma" respecto a la violencia con armas.



"Creo que todos los lados de la discusión están realmente explorados a lo largo de los 13 episodios", añadió. (Reporte de Piya Sinha-Roy; editado en español por Patricia Ávila).