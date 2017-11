Bruno Bichir debuta en NY con un homenaje a Pedro Infante

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Bruno Bichir debuta el sábado en las tablas neoyorquinas en un homenaje a Pedro Infante producido al estilo de Broadway, pero con sabor muy mexicano.



La puesta, realizada en el centenario del natalicio del ícono de la época de oro del cine mexicano, se llevará a cabo en el Peter Norton Symphony Space en Manhattan.



“Cuando me propusieron esta aventura sin pensar dije que sí”, dijo Bichir en una entrevista reciente con The Associated Press. “Toda mi generación, para abajo y para arriba, hemos sido influenciados por Pedro Infante. Mi padre cuando era joven incluso tenía, en su noble interpretación de Pedro Infante, cierto parecido a él. ... Para mí también es un homenaje a él”.



El actor mexicano interpretará tres canciones en el espectáculo: Una al piano, otra con banda y otra con mariachi, dijo. Una de ellas es “Bésame mucho”, una de las piezas en español más reproducidas de todos los tiempos.



“Lejos de tratar de cantar como nunca nadie oyó a Pedro Infante, trataré no de imitarlo sino de acercarme interpretativamente a ese recuerdo”, expresó Bichir, quien dijo tener cierto entrenamiento básico para cantar.



“La de Pedro era una voz amorosísima, venía del alma, de su gran carisma”, agregó. “Era una voz dulce, armónica, pero poco potente. Y yo me amparo en eso”.



El barítono José Adán Pérez, alumno graduado del programa de ópera de Plácido Domingo, así como el tenor Juan del Bosco y la mezzo-soprano Sishel Claverie, también interpretarán las famosas canciones de Infante en el espectáculo, que fue autorizado por la hija del difunto artista, Lupita Infante.



Cantar junto a voces como esas no es algo que intimide a Bichir.



“El tema es que en este caso siempre ayuda lo yo diría que toda mi carrera me ha ayudado: la inconsciencia”, dijo con gracia. “Si fueras 100% consciente de la responsabilidad que implica te paralizas y no haces nada. Hay que ser juguetón, hay que ser niño, hay que saltar con paracaídas sin miedo al peligro”.



Pedro Infante nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, estado de Sinaloa, y llegó a ser uno de los más grandes intérpretes de México. Protagonizó clásicos del cine como “Los tres huastecos”, “Escuela de vagabundos”, “Nosotros los pobres” y “A toda máquina”, e interpretó clásicos del cancionero popular como “Las mañanitas”, “El mil amores”, “No volveré”, “Fallaste corazón” y, por supuesto, “Bésame mucho”. Murió en 1957 en un accidente aéreo en Mérida, Yucatán, a los 39 años.



Una de las cosas que más ha admirado Bichir de Infante como artista “es la capacidad que tuvo para ser honesto y vivir cada una de sus interpretaciones”.

“Y luego si le sumas el carisma, su duende, el famoso ángel que no habrá manera de reproducir ni de entender, eso me inspira”, dijo. “Pero como actor la capacidad que tuvo para crear la ilusión y la magia de entregarlo todo en la ficción.



Durante el espectáculo del sábado, la Banda Nueva York, integrada por músicos de Broadway, el jazz y la música clásica, pondrá el toque sinaloense bajo la dirección del maestro Felipe Tristán, director de la Orquesta de las Américas de Nueva York. También participarán El Mariachi Real de México de Ramón Ponce y la pianista Michiyo Morikawa.



Los arreglos fueron realizados por Julio Lizárraga y Manuel Cázares, con José Adán Pérez como director musical. El libreto es de Oscar García Osuna y la coreografía del Ballet Folklórico Mexicano de Nueva York.



Para Bichir, debutar en la Meca del teatro es “un sueño preciado”.



“¡Imagínate!”, dijo. “Alguna vez se le adjudica un dicho a Orson Welles de que ser actor en México es como ser torero en Nueva York. Es una gran cosa para un actor mexicano subirse a un escenario en Nueva York. Es absolutamente mágico, es casi ser condecorado”.