Borrarán mural de Kevin Spacey en Inglaterra

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En estilo hiper realista, el grafitero francés Akse P19 ha retratado rostros de la cultura popular en numerosos muros de Manchester, Inglaterra. Ghandi, Carrie Fisher personificada de Princesa Leia, el boxeador Muhammad Ali y diversos personajes de "Breaking Bad", han sido algunos de los elegidos por el artista para dejar su marca en los muros de la ciudad.



Una de sus más recientes obras había sido dedicada al protagonista de "House of Cards", Kevin Spacey, la pintura se realizó en el muro de una oficina de contabilidad llamada Nubhai & Co., antes de que se hicieran públicos los abusos sexuales que el actor supuestamente perpetuó hacia numerosas personas y niños.



El autor de la obra, en tanto, informó a sus seguidores de la decisión: "Voy a reemplazar el mural de Kevin Spacey como resultado de las recientes acusaciones, fue una decisión conjunta con los propietarios de las paredes, estén atentos", publicó en su cuenta de Facebook.



Luego de que Anthony Rapp acusara a Spacey de intentar sobrepasarse con él cuando apenas tenía 14 años, llegaron diversas denuncias similares de personas que habían sido acosadas por el mismo actor.



Netflix decidió suspender su participación en "House of Cards" y el director Ridley Scott decidió borrarlo de todas las escenas de su película "Todo el dinero del mundo" que está próxima a ser estrenada.