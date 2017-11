George Clooney vuelve a la televisión tras 20 años

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

George Clooney volverá a la televisión en una miniserie que adaptará la novela "Catch-22", dijo el jueves Paramount Television, casi 20 años después de que dejó el drama "ER" para convertirse en uno de los nombres más importantes de la industria cinematográca.



Clooney dirigirá y protagonizará la serie de seis episodios, basada en la comedia negra de 1961 "Catch-22" del escritor estadounidense Joseph Heller, para Paramount Television de Viacom Inc y Anonymous Content.



La filmación comenzará a inicios de 2018, dijo el estudio. El programa aún no ha sido comprado por una cadena para su distribución, pero posiblemente atraerá a varios interesados dada la participación de Clooney.



"Catch-22" cuenta la historia de un soldado estadounidense llamado Yossarian durante la Segunda Guerra Mundial, quien está enfadado porque su propio ejército sigue aumentando la cantidad de misiones que un soldado debe completar para ser liberado de su servicio.



La forma que Yossarian encuentra de evitar las misiones es declararse loco, pero para demostrar su locura debe estar dispuesto a participar en misiones peligrosas, lo que da el toque absurdo a "Catch-22".



Clooney, de 56 años, interpretará al comandante de Yossarian, el coronel Cathcart.



Aún no se ha anunciado a otros miembros del elenco. La decisión del actor de volver a la televisión se conoce después de que otras estrellas ganadoras del Oscar como Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Julia Roberts, Robert De Niro y Michael Douglas se han sumado a proyectos en la pantalla chica en los últimos años.



Clooney saltó a la fama como actor en series de televisión como "The Facts of Life", "Roseanne" y como parte del elenco original del drama médico "ER" en 1994, interpretando al doctor Doug Ross.