Corona Capital busca crear un fin de semana inolvidable

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

La octava edición del festival Corona Capital tiene asegurada dos grandes noches para los amantes de la música, con Foo Fighters y Green Day, el debut de Elbow en México y artistas emergentes como Dua Lipa y Kehlani.



El festival se realizará el sábado y domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana y los organizadores esperan una afluencia total de casi 180 mil personas, que también podrán disfrutar de áreas renovadas de comida, un mercado y una instalación artística.



“El espíritu es lograr que el público el lunes diga ‘me la pasé increíble musicalmente, me la pasé increíble porque conocí al amor de mi vida, me la pasé increíble porque estuve con amigos’”, dijo Guillermo Parra, director de eventos internacionales de la promotora del festival, Ocesa. “Que no sea nada más un banquete musical sino al final sea una experiencia de un gran fin de semana en el año en el que te pueden pasar muchísimas cosas”.



Hace un par de semanas Corona Capital se llevó su primer Premio Luna del Auditorio Nacional como mejor festival de México tras competir con otros de larga trayectoria como el Cervantino, el Festival del Centro Histórico y el Vive Latino.



“Es un gran orgullo porque es un reconocimiento a la labor y al corazón y todo lo que en Ocesa le ponemos para que este festival esté en el nivel que está y en el corazón y en el pensamiento del público”, dijo Parra.



El año pasado el cartel hizo difícil elegir a qué artista ver, pues se presentaron Lana del Rey, Kaftwerk, LCD Sound System y The Killers, por mencionar algunos. “Y este año te va a pasar lo mismo”, apuntó el directivo.



Los Foo Fighters, que cerrarán la jornada del sábado, no han regresado a México desde su debut en 2013. Green Day, que cerrará el festival el domingo, no lo ha hecho desde el 2004.



“Estos dos actos llevábamos más de ocho años buscándolos”, dijo Parra. “De hecho los Foo Figthers estuvieron a punto de ser el headliner hace cuatro años, pero de último segundo por diversas cuestiones no se logró”.



En medio habrá conciertos de Phoenix, The XX, PJ Harvey, Metronomy, Grizzly Bear, Alt-J y Elbow.



“La manera de curar el festival ha sido la misma desde el día uno y es tratar de tener actos que no se hayan presentado en México nunca y que su primera presentación sea el Corona Capital, o actos que no se presentan hace mucho y regresan al festival”, explicó Parra.



“No deben dejar de ver a Cage The Elephant”, agregó. “Nunca han venido a México y es el grupo que en la ronda de festivales de este año es el que más ruido está haciendo con las mejores presentaciones. ... (Y) Japandroids está en el momento que está explotando en todo el mundo”.



Otros de los actos destacados son la británica Dua Lipa, quien recientemente ganó el premio MTV EMA a mejor nuevo artista, y Banks & Steelz, la propuesta del vocalista de Interpol Paul Banks interpretando hip hop.



Los fans desearían poder dividirse en dos para ver al mayor número de artistas. El Corona Capital ha tratado de optimizar los espacios reduciendo la distancia entre los escenarios. Este año el cambio principal fue en la carpa de música electrónica, donde se presentarán actos como DJ Mustard, Kehlani y The Sounds, para tener un mejor flujo con el público.



“Hemos trabajado en el mapa para volverlo mucho más amigable y mucho más cercano todo”, dijo Parra.



Por si algunos se lo perdieron, regresará por segundo año la instalación interactiva de globos del artista Robert Bose, así como el área de grafitis en honor a músicos fallecidos y el mercado Kichink, con artesanía, ropa y otros productos. Las áreas de comida tendrán pasto para disfrutarlas como un picnic.



Y también se esperan cambios en los baños, uno de los pocos aspectos que podría mejorar el festival.



“Vamos a tener cuadrillas de personal verificando que todos los servicios estén como deben de ser”, dijo Parra. “Está en nuestro foco y estamos muy concentrados en que suceda”.



En Internet:

http://www.coronacapital.com.mx/