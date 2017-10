Michelle Yeoh: Weinstein no siempre era honorable

HONG KONG(AP )

La actriz Michelle Yeoh dijo el martes que sabía de la reputación de Harvey Weinstein y le habría infligido “años de entrenamiento en artes marciales” al empresario de Hollywood si se hubiese tratado de sobrepasar con ella.



En un comunicado a The Associated Press, la estrella malasia se sumó al coro de voces femeninas que se han pronunciado sobre el escándalo por acoso y abuso sexual que rodea a Weinstein, quien produjo y distribuyó muchas de las películas y programas de Yeoh.



“Cualquier hombre que trata a las mujeres con tal falta de respeto y desprecio debería ser enjuiciado con todo el peso de la ley”, dijo Yeoh, quien actúa en la serie "Star Trek: Discovery".



“Sabía que era un hostigador y no siempre era honorable. No estuve expuesta a ese lado de él, de haber sido así él habría experimentado el efecto total de años de entrenamiento en artes marciales”, dijo Yeoh sin entrar en otros detalles.



Sus caminos se encontraron varias veces porque Weinstein era un apasionado de las películas de acción asiáticas, especialmente las de kung fu.



The Weinstein Co. fue una de las productoras de "Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny", la secuela a la popular cinta de acción en la que Yeoh retomó su papel. La empresa también produjo la serie histórica de Netflix "Marco Polo" en la que actuó Yeoh.



La empresa anterior de Weinstein, Miramax, distribuyó las primeras películas de Yeoh. También era un importante donador de amfAR, una organización de lucha contra el sida de la que Yeoh, de 55 años, es embajadora.



Desde que las acusaciones contra Weinstein por acosar a mujeres a lo largo de las décadas emergieron en reportes del New York Times y el New Yorker, más de tres decenas de mujeres lo han acusado públicamente de abusos. Weinstein ha sido despedido de su empresa y expulsado de varios grupos prestigiosos de Hollywood, incluyendo la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas que entrega los Oscar.



La actriz china Zhang Ziyi, quien también actuó en "Crouching Tiger, Hidden Dragon", dijo que Weinstein quería trabajar con ella pero ella se negaba. Weinstein trató de reclutarla para la segunda entrega de "Crouching Tiger" y le prometió un Oscar, dijo ella.



El empresario nunca la acosó, dijo confirmó su representante a AP.



"Me siento afortunada de haber escapado de trabajar con Harvey Weinstein, aunque no fue porque él no lo intentara”, dijo Zhang en un comunicado. “Los tratos que ofrecía siempre estaban a su favor y yo no podía aceptarlos”.



“Aunque un actor siempre sueña con un Óscar, no sentía que fuera correcto que eso fuese algo que se pudiera negociar”, dijo la actriz.