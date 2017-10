Russell Crowe, con más sobrepeso que nunca

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Hace 17 años, el personaje Maximus Decimus cautivó a la audiencia en la película “Gladiador”.



Gracias a su actuación, Russell Crowe ganó un Óscar y fue nombrado una de las estrellas más atractivas del cine, por su figura marcada y tonificada.



Pero esos impresionantes abdominales quedaron atrás, al menos, por el momento.



El actor Russell Crowe apareció en Georgia, Atlanta, con evidente sobrepeso.



No obstante, hay una justificación profesional. La celebridad aumentó de peso para su papel de padre en “Boy Erased”.



La historia se centra en el hijo de un pastor bautista, quien decide contar que es homosexual. Ante la confesión, lo envían a un programa de conversión en 12 pasos.



No es la primera vez que el actor australiano luce irreconocible para interpretar un papel.



En 2016 llegó a pesar 120 kilos para participar en “Dos tipos peligrosos”, junto a Ryan Gosling.



En 1999 también aumentó su masa muscular para dar vida a Jeffrey Wigand en “The Insider”.



El actor de 53 años está en el centro de la polémica y no sólo por su apariencia física.



Fue acusado de encubrir el acoso sexual de Harvey Weinstein en Hollywood.



Rose McGowan, una de las víctimas de Weinstein, señaló que él y Matt Damon impidieron una investigación del diario The New York Times, en 2004.



Los llamó “especuladores que guardan silencio”. Hasta ahora, Russell Crowe se ha mantenido al margen, sin dar declaraciones.



En nuestra galería, las transformaciones físicas de Russell Crowe, a través de los años.