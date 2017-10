Reese Witherspoon revela que sufrió acoso sexual a los 16 años

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Jennifer Lawrence ("El lado bueno de las cosas") tuvo la oportunidad de denunciar un episodio de violencia de género cuando comenzó su carrera durante un evento organizado por la revista Elle, y así también lo hizo su colega, la actriz Reese Witherspoon ("Johnny & June: pasión y locura").



La protagonista de la serie de HBO "Big Little Lies" y ganadora del Óscar presentaba un homenaje a Laura Dern ("Jurassic Park") cuando relató una situación de agresión sexual que vivió hace años.



"Tengo mis propias experiencias que he recordado vívidamente y que me hizo muy difícil dormir, pensar, comunicarme", sostuvo Witherspoon según rescató el sitio especializado Deadline.



"Muchos de los sentimientos que he estado teniendo sobre la ansiedad, acerca de ser honesto, de la culpa de no hablar antes o haber tomado medidas".



"Siento una verdadera repulsión por el director que me acosó cuando tenía 16 años (y) por los agentes y productores que me hicieron sentir que el silencio era una condición de mi trabajo. Me gustaría poder decirles que ese fue un incidente aislado en mi carrero, pero lamentablemente, no fue así", añadió.



La actriz estadounidense sostuvo que ha sido víctima de hostigamiento y violencia sexual en numeradas ocasiones y que no había hablado sobre ello.



Sin embargo, "después de escuchar todas las historias de estos últimos días y escuchar hablar a estas valientes mujeres" hizo que tuviera el coraje de "hablar en voz alta".



"Me sentí menos sola esta semana de lo que me he sentido en toda mi carrera", nalizó Witherspoon. Producto del escándalo que envuelve al productor de Hoyllwood Harvey Weinstein, varias mujeres del medio han contado sus experiencias de acoso o abuso sexual con grandes figuras de la industria que se protegen con poder.