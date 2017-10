Sonora se une a Italia en "La Voz"

HERMOSILLO, Sonora()

Originario de Caborca, Sonora, Johan Sotelo fue el primer sonorense elegido en la nueva emisión de "La Voz México", al unirse a las filas del equipo de Laura Pausini.



"Estaba muy nervioso cuando subí a cantar y me dio gusto ver que ella volteó su silla, pues es alguien a quien admiro mucho", destacó vía telefónica el cantante, quién ya ha compartido el escenario con famosos como Lucah, Alejandro Sanz y más.



"Me dio gusto haber quedado con alguien que admiro desde pequeño. Siento que pasó muy rápido todo, no tienes ni tiempo de pensar y ves que alguien se voltea y dices: ‘¡Ya quedé!’, me sentí súper contento", agrega."Laura es una cantante que admiro desde que era niño, escucho sus canciones, canta increíble y creo que es una persona que tiene mucho que enseñar, no cualquiera tiene una carrera como la de ella".Sobre su experiencia en el reality musical Johan destacó que, además de la búsqueda del triunfo en la final, disfruta el hecho de conocer a más gente que se dedica a su pasión."Una de las cosas es que me ha tocado conocer a cantantes de toda la república, hay demasiado talento aquí en México y me gusta el poder hacer una amistad con todos ellos; el estar en ‘La Voz’ también te ayuda a dar aconocer tus proyectos, a que la gente sepa lo que haces", señala.



El cantante apareció el primer programa de audiciones con la interpretación de "Attention" de Charlie Puth y provocó que la silla de la italiana volteara.



Johan tiene 27 añosy en su trayectoriatiene un EP de cuatro canciones llamado "Quédate a mi lado".