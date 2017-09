"The Handmaid's Tale", la mejor serie dramática en los Emmy

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La serie "The Handmaid's Tale" se llevó el premio principal en la entrega 69 de los Emmy, a lo mejor de la televisión en Estados Unidos.



Fue reconocida en la categoría de mejor serie dramática, por encima de otras producciones como "House of Cards", "Stranger Things", "The Crown" y "Better Call Saul".



La serie dominó en los premios de drama, pues su protagonista, Elisabeth Moss, obtuvo el galardón de Mejor Actriz.



Ann Dowd, de la misma serie, ganó como mejor actriz de reparto. Bruce Miller se llevó el reconocimiento de mejor guión para serie de drama y Reed Morano obtuvo el de dirección.



En la categoría de comedia, la ganadora por tercer año consecutivo fue "Veep", mientras que su protagonista, Julia Louis-Dreyfus, obtuvo su sexto galardón consecutivo como actriz de comedia.



"Big Little Lies" ganó como miniserie, mientras que Alexander Skarsgard, Laura Dern y Nicole Kidman, de la misma producción, triunfaron en sus categorías de actuación. Además, Jean-Marc Vallee se llevó el premio de dirección.



La ceremonia, conducida por Stephen Colbert, dedicó algunos momentos a hacer burlas o referencias a Donald Trump, presidente de Estados Unidos.



El mismo Colbert, al inicio de la gala, se burló de Trump y dijo que si hubiera ganado un Emmy por "The Celebrity Apprentice" no se habría lanzado a la presidencia de su país.



Alec Baldwin le dedicó a Trump el premio de actor de reparto en comedia que obtuvo por su imitación del presidente en "Saturday Night Live".