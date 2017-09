Alec Baldwin gana Emmy por su imitación de Donald Trump en SNL

(GH)

Su muy hablada actuación como el presidente Donald Trump le dio a Alec Baldwin el Emmy por Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia este domingo por la noche.



Saturday Night Live, programa que no se detuvo para burlarse de Trump, su administración y sus escándalos, fue un favorito crítico y popular este año, vinculando con 'Westworld' en la mayoría de las nominaciones al Emmy y disfrutando de su temporada más alta en 23 años.



Baldwin ha sido nominado para 18 Emmys, especialmente por 30 Rock, a lo largo de su carrera, y esto marca su tercera victoria.



"Por fin, señor presidente, aquí está tu Emmy", dijo Baldwin aceptando el premio, también bromeando que su peluca de Trump naranja actuó como control de la natalidad.



"Lo que hacemos es importante, para todos ustedes en cine y televisión, no dejen de hacer lo que están haciendo, la audiencia cuenta con ustedes".



"Es un narcótico para la gente", dijo Baldwin a Vulture con respecto a la popularidad de su papel: "No sólo yo, sino cualquier persona que hace algo que se burla de Trump, algo que alivia su miedo y ansiedad".