Esta noche en los premios Emmy

La ceremonia de los premios Emmy será sobre ganadores y perdedores, pero también puede esperarse política y a un anfitrión insolente en Stephen Colbert.



Colbert, cuyo programa "Late Show" es un foro regular sobre la administración de Donald Trump, dijo que el presidente será blanco de chistes y comentarios durante la 69na edición de los premios, que se transmitirá en vivo el domingo por CBS a partir de las 8 p.m. hora del este (0100 GMT).



Los Emmy son una celebración de la TV, "y el máximo astro de la televisión del año pasado fue Donald Trump", dijo Colbert la semana pasada mientras ayudaba a desenrollar la alfombra roja afuera del Teatro Microsoft en Los Ángeles. También adelantó que mostrará su trasero desnudo, o al menos parte del mismo, en el número musical de apertura.



¿Cómo abordarán los ganadores y presentadores la velada?



¿Pronunciarán chistes o discursos políticos, o podrían los recientes huracanes que devastaron partes de Texas y Florida dar pie a momentos que eviten la conflictividad, al menos en las tres horas de programa?



Los propios honores podrían hacer una declaración. En la categoría de drama, las nominadas incluyen dos series completamente opuestas: "This Is Us", un conmovedor drama familiar, y la distópica "The Handmaid's Tale", que algunos observadores han llamado un reflejo de nuestro tiempo.



Una victoria para "This Is Us" de NBC, la primera serie de drama de una cadena de señal abierta nominada desde "The Good Wife" de CBS en 2011, demostraría que las cadenas pueden competir con los más aventureros canales premium de cable y plataformas de streaming que apelan a públicos nicho. Ninguna serie de una cadena ha ganado la categoría desde "24" en el 2006.



Con la ganadora de dos Emmy "Game of Thrones" ausente porque se estrenó fuera del plazo de elegibilidad, "This Is Us" y "The Handmaid's Tale" se enfrentan con un número sin precedentes de debutantes que incluyen a "The Crown", ''Stranger Things" y "Westworld." Las veteranas "Better Call Saul" y "House of Cards" completan la categoría.



De las contendientes a mejor serie de comedia la sátira política "Veep" es la favorita, tras haber ganado dos años consecutivos. Y su estrella Julia Louis-Dreyfus podría alzarse con su sexto trofeo a la mejor actriz cómica por este papel. Junto a los Emmy que ganó por "Seinfeld" y "New Adventures of Old Christine", si gana empataría con Cloris Leachman como la actriz con más victorias en los Emmy.



Esta también podría ser una gran noche para los actores afroamericanos. Hay un récord de 12 actores negros postulados por sus papeles estelares o de reparto en series de comedia y drama, incluido el creador y astro de "Atlanta" Donald Glover. Pero ningún latino y un solo asiáticoamericano —el astro y cocreador de "Master of None" Aziz Ansari— fueron nominados.

