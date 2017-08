Así reacciona Eugenio Derbez al enterarse que será abuelo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A Eugenio Derbez no le hace ningún chiste la idea de convertirse ahora en abuelo, así lo expresó cuando su hijo Vadhir le jugó una broma al confesarle que se iba a casar porque había embarazado a su novia.Durante el programa radiofónico "El Show de Piolín", y creyendo que se encontraba fuera del aire, Eugenio regañó a Vadhir porque minutos antes había anunciado que se casaría pronto."¿Es en serio?, ¿pero por qué no me avisaste?", cuestionó Eugenio, "Lo quería hacer como sorpresa y, no sé, perdón", respondió Vadhir.Eugenio cuestionó la decisión de su hijo, el por qué no se cuidó y le preguntó qué pasaría ahora con su carrera."O sea pero esas cosas no tengo que enterarme por el radio, por las revistas, soy tu papá, vas y lo platicas conmigo, lo analizamos, aparte estás muy joven para casarte"."¿Embarazaste a tu novia? ... Pero Vadhir cuantas veces te dije, no puedo creerlo, te dije 1500 veces que te cuidaras..."Eugenio no paró de reprender a su hijo, continuó con el regaño cuando éste le dijo que confió en que su novia se estaba tomando las pastillas."Pero no tienes que confiar en lo que te digan los demás, a mí me pasó lo mismo, pero porque a mí me pasó, no quería que te pasara a ti. Desde que tenías 12 años te enseñé cómo ponerte un condón, te dije que te cuidaras", agregó Eugenio.La discusión paró cuando el conductor del programa intervino haciéndose pasar por la novia de Vadhir, fue entonces cuando le dijeron a Eugenio que todo se trataba de una broma, a lo que el comediante dijo entre risas: "Piolín, no me hagas esto que se me sube el azúcar, se me va la leche".