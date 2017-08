Enrique Guzmán reveló que Silvia Pinal quería abortar a Alejandra

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Enrique Guzmán confesó que Silvia Pinal quería abortar a Alejandra Guzmán pero que él no se lo permitió.



La ex pareja, que contrajo nupcias en 1967, ya lleva 41 años separada, sin embargo en entrevista para el programa "Hoy", Enrique Guzmán contó detalles de este complicado momento que vivió con la madre de la intérprete de "Eternamente bella".



"Cuando estaba Silvia embarazada de Alejandra quiso abortar, pero no se lo permití, le dije 'vamos a casarnos, vamos a hacer lo que sea, pero la niña tiene que nacer'".



Y es que el cantante enfatizó que nunca ha estado de acuerdo con el aborto, es una idea que nunca ha apoyado.



"Para mi, todos los niños concebidos tienen que ser paridos"

Con respecto a la relación que lleva ahora con Silvia Pinal, Enrique Guzmán dice que "tienen diferencias" y que su actual pareja se lleva mejor con su ex que él.



"Silvia es más amiga de Rosalba (su actual esposa) que yo, la que le contesta el teléfono a Silvia, es mi mujer", finalizó.