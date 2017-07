George Romero, padre del cine zombi, muere a los 77 años

NUEVA YORK (AP )

Geroge Romero, el padre del cine zombi, falleció el domingo a la edad de 77 años; su filme “Night of the Living Dead” y otras cintas convirtieron a las películas de zombis en críticas a la sociedad.



Romero murió luego de luchar contra un cáncer de pulmón, informó su familia en un comunicado proporcionado por su manager Chris Roe.



La familia dijo que murió escuchando la música de la cinta “The Quiet Man”, una de sus películas favoritas, a lado de su esposa Suzanne Desrocher y de su hija Tina Romero.



A Romero se le atribuye haber reinventado el cine zombi con su debut como director en 1968 y un clásico en la actualidad “Night of the Living Dead”. La película fijó los patrones que los imitadores han seguido: Los zombis se mueven despacio, buscan carne humana y solo pueden morir con un disparo en la cabeza. Si uno de ellos muerde a un humano, éste muere y se convierte en zombi.



Sin embargo, los zombis de Romero eran más que simples caníbales. Eran metáforas sobre conformidad, racismo, de la cultura del consumismo, militarización, de diferencias de clases y de otros males sociales.