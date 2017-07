Ariel Winter responde críticas con comunicado

(SUN)

First #stampede with the lovely Meaden family 💖 Una publicación compartida de ARIEL WINTER (@arielwinter) el 9 de Jul de 2017 a la(s) 11:21 PDT

La actriz Ariel Winter, de la serie "Modern Family", publicó un mensaje en Twitter para defenderse de las críticas por su manera de vestir.Winter, de 19 años, compartió el pasado viernes en la red social un texto donde hacía evidente su molestia porque la gente se enfoque en el hecho de que usa shorts y que parece que se los "embarra"."Es verano, supérenlo. Obviamente voy a estar usando la ropa mínima. No voy a sufrir en (ropa de) cuello de tortuga para complacer a todos"."No soy una sexoservidora porque uso shorts y tops. Soy una chica normal. Además, no me estoy 'embarrando' en nada. Mis shorts me quedan y todo lo que estoy haciendo está bien".Ariel pidió a la gente que dejen en paz a las mujeres jóvenes. "Por favor, dejen de criticar todo lo que todo mundo hace", finalizó.