'Chabelita' viene renovada

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Fue el pasado mes de marzo que a Nora Velázquez “La Chabelita” le retiraron su visa de trabajo, lo que le obligó a cancelar varias presentaciones que planeaba en los Estados Unidos. A un mes de aquello, la comediante está lista para retomar sus actividades y hacer reír a su público para demostrar que pese a todo, nada le quitará su buen humor.



“Estaba muy triste, no era payasada, estaba con mucha pena, pero aquí andamos gracias a Dios y seguimos trabajando. Estamos trabajando en hacer un canal de Youtube. Me quitaron mi visa de trabajo y ya no voy a poder ir a Estados Unidos.



A través de la prensa quiero darle las gracias a nuestros hermanos que se han ido a trabajar, que me apoyan mucho y que por culpa de esta situación tan fuerte que vivimos me quitaron mi visa”, dijo Nora Velázquez “La Chabelita” a EL IMPARCIAL.



Para mantener contento a su público estadounidense, la artista está planeando un canal de Youtube donde subirá material de comedia para que su risa cruce fronteras sin la restricción de ningún documento para lograrlo.



“Estamos empezando con los primeros videos. Mi familia me está apoyando y en cuanto yo tenga el dato se los haré saber a todos.



Apenas andamos iniciando porque me quedé paralizada por mucho tiempo. A mi me trataron muy bien pero siempre si me quitaron mi visa y me dolió mucho, porque llevo 40 años en esto”, comentó.



Repuesta para Hermosillo



Con todo el buen humor que caracteriza a la también actriz, regresará con una nueva rutina y chistes para presentarlos en Hermosillo el próximo 2 de mayo en la “Noche de Comediantes” ofrecerá junto a Teo González y Leo Apodaca en el Palenque de la ExpoGan Sonora 2017.



“Ya ando repuesta y muy contenta de ir para allá porque esta vez meto chistes nuevos de política que es de lo que más me gusta hablar y de las mujeres obviamente, sin echarle tierra a los hombres. Siempre le meto candela, humor y baile, así que todos muy prepárense para que los haga reír”, agregó.



“La gente en Hermosillo es maravillosa, me siento muy feliz y agradecida porque son muy amorosos, expresivos y auténticos. Me encanta la comida de allá que siempre que voy me regreso con dos kilos de más –risa- Me voy a poner a dieta desde ahorita para darme vuelo allá y volver sin cargos de conciencia –risa-.



La primera vez que fui me regalaron una caja de palofierro, todavía la tengo donde guardo los tesoros más importantes y es una artesanía preciosa”, finalizó.



No te pierdas de esta espectacular noche de Comediantes en el Palenque el próximo 2 de mayo.



Los boletos están a la venta en Hotel Countryard Marriot, Hotel Fiesta Americana y Discos y Novedades con precios de 150, 200 y 300 pesos Venta telefónica en 6624619374.