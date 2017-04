Lady Gaga sorprende y encanta en Coachella

INDIO, California(Agencias)

Lady Gaga ha hecho historia en el festival de música de Coachella que se celebra en la localidad de Indio en el desierto de California.



La artista ha aprovechado además su concierto para ofrecer otro regalo a sus fans: Durante su show, ha estrenado su nuevo sencillo, The Cure, que está disponible a partir de ayer en portales como Spotify o iTunes.



La canción conmemora precisamente el paso de la cantante por Coachella y a las pocas horas de su estreno ocupaba el primer puesto en los iTunes de España, EE UU, México o Brasil entre otros.



La noticia ha provocado la histeria colectiva de todos sus fans, llevando a hacer a la artista trending topic durante toda su actuación y hasta varias horas después.



La cantante ha sido la cabeza de cartel del ya conocido como el festival de música indie con más glamur del mundo.



Lady Gaga confirmó su actuación hace apenas unas semanas en sustitución de Beyoncé quien originalmente iba a ser la cabeza de cartel del evento musical, pero por su embarazo canceló su presentación.



Lady Gaga arrancó su actuación con el tema "Scheiße" y deleitó a sus fans con sus siempre originales cambios de look y un repertorio formado por canciones que mezclan su último álbum y éxitos anteriores.



"LoveGame", "John Wayne", "Just Dance", "Born this way", "Teeth" y "Venus" fueron algunos de los temas. La cantante finalizó su actuación con sus super hits "Poker Face" y "Bad Romance".