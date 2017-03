Power Rangers vs el racismo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Si bien la película Power Rangers está llena de batallas, súper poderes, humor y mucha acción, el mensaje que trae a los espectadores es más profundo, al menos eso piensan sus protagonistas que estuvieron de paso por México para promover este filme que se estrena el 24 de marzo.



“Esta película muestra un reflejo de la vida real, es lo que hace que sea verdadera, orgánica en cierto sentido”, dijo Dacre Montgomery, quien da vida a Jason Lee Scott, el Ranger Rojo.



En esta aventura también están Ludi Lin (Zack Taylor, Ranger Negro), Naomi Scott (Kimberly Hart, Ranger Rosa), Dacre Montgomery, Becky G (Trini Kwan, Ranger Amarilla) y RJ Cyler (Billy Cranston, Ranger Azul), a quienes respondieron todo acerca de su experiencia en la filmación.



Naomi Scott resaltó que en la pantalla la gente verá la forma en que estos cinco chicos, que son tan diferentes entre sí, logran tener una amistad y se unen para convertirse en los héroes que están destinados a ser.



La conexión de ellos con sus personajes va más allá del set, Ludi Lin consideró que Zack tiene mucho que ver con él, como el hecho de sentirse fuera de lugar, algo que él vivió cuando se mudó de China a EU.



“Zack, como todos los adolescentes, se siente de vez en cuando como los parias, que están fuera de todo, esto yo lo sé por mi experiencia pasada, he ido a muchos lugares durante mi niñez, tuve que hacer nuevos amigos, aprender un idioma, adaptarme a una nueva cultura, yo siento que soy como un extraño, por eso a veces no entendemos por qué te están bulleando. Hice a Zack no para mostrar a los chicos padres, yo quiero que él se identifique con los chiquitos que están siendo bulleados para que vean que esta persona a veces tiene miedo e inseguridad, pero que puede confrontarlo y sentirse muy bien”.



En esta cinta también se aborda un tema que no deja a nadie indiferente, la homosexualidad, y pasa en la piel de la Ranger Amarilla: “Ella todavía está descubriendo cosas de sí misma y no sabe quién es, está ansiosa de encontrarse y lograr un lugar en ese grupo, pero siente que ellos no saben quién es y se siente sola, pero también afecta su sexualidad, porque ni ella misma sabe que es y está confundida”.



Ahora que el gobierno de EU ha desatado polémica con el tema de las deportaciones, Becky G declaró en un casi perfecto español. “Aunque nací en Estados Unidos siempre digo que tengo una mente americana, pero un corazoncito mexicano. Es un orgullo ser la primera Power Ranger mexicana. No sólo es una película de acción o de superhéroes sino es de cinco chicos normales pasando por la vida, con problemas de nuestra generación, el mensaje de Power Ranger es que juntos somos más, no importa de dónde vienes, todos somos iguales y todos tienen ese poder dentro de sí”.



Pasando a la parte de la acción, la Ranger Rosa resultó ser la más intrépida. “Fue divertido filmarla, me encanta hacer las cosas físicas, soy una persona que trabaja mucho y aunque hubiera dobles me gustó hacerlas”.



También compartió que los Rangers originales estuvieron en contacto con ellos y les brindaron mucho apoyo, en su caso charló con Amy Jo Johnson.



“Ella no ha envejecido, está preciosa, ella me tuiteó y fue maravilloso porque nos están apoyando”.